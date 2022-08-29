Братья Торсуевы анонсируют продолжение „Приключений Электроника“(6)
Долгое время режиссёр Константин Бромберг утверждал, что собирается снимать продолжение своего культового фильма — место там нашлось даже Николаю Караченцову после автокатастрофы. С тех пор умерли и Бромберг, и Караченцов — а идея о продолжении жива и даже получила развитие.
„Нашёлся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот. Наш режиссёр убежден: пока мы делаем это сами, мы можем снимать кого хотим, что хотим и как хотим“, — заявили Юрий и Владимир Торсуевы, повзрослевшие и даже уже слегка постаревшие исполнители ролей Сыроежкина и Электроника.
Они отметили, что финальное название фильма еще неизвестно. Известно, что в продолжении будет собака Рэсси. После полного метра планируется снять сериал.
Режиссером выступил Владимир Пасичник, снявший провалившийся в прокате боевик „Путь“ 2009 года.