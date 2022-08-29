Братья Торсуевы анонсируют продолжение „Приключений Электроника“

„Нашёлся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот. Наш режиссёр убежден: пока мы делаем это сами, мы можем снимать кого хотим, что хотим и как хотим“, — заявили Юрий и Владимир Торсуевы, повзрослевшие и даже уже слегка постаревшие исполнители ролей Сыроежкина и Электроника.