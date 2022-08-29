ФОТО | Сливки общества в сборе! Смотрите, кто пришел на гала-концерт Vana Tallinn Gala и открытие нового сезона оперы „Эстония“

„Национальная опера чрезвычайно благодарна своим спонсорам и партнерам, с которыми нас связывает долгое сотрудничество. Одним из них, конечно, является Liviko. Благодаря их помощи и поддержке, общими усилиями мы можем воплотить в жизнь нечто поистине прекрасное, грандиозное и возвышенное – например, ежегодный концерт Vana Tallinn Gala, вызывающий исключительный интерес у публики“, — не скрывает радости гендиректор национальной оперы „Эстония“ Отт Маатен.

На эксклюзивном концертном вечере в качестве солистов выступили лауреат международных конкурсов вокалистов, звезда мировой оперной сцены, украинское сопрано Ольга Микитенко, солист Латвийской национальной оперы тенор Раймонд Браманис и широко известный и горячо любимый бас Айн Ангер. Певцы выступали при участии оркестра и хора Национальной оперы „Эстония“ под управлением Арво Волмера.

На гала-вечере AS Liviko и Национальная опера „Эстония“ заключили договор о сотрудничестве сроком на пять лет. Договор подписали председатель совета AS Liviko Энн Кунила и гендиректор Национальной оперы „Эстония“ Отт Маатен.

„Liviko является крупным спонсором Национальной оперы „Эстония“ уже более десяти лет, и мы счастливы поддерживать музыкальные и театральные представления высокого уровня и в будущем. Поддержка культуры для нас – реальная возможность внести вклад в формирование общества, где приоритеты – это красота, творчество и достойная жизнь. Vana Tallinn Gala – прекрасный пример успешного сотрудничества: любители музыки с нетерпением ждут гала-концерта, который мы совместно проводим с 2013 года и которым открывается оперный сезон“, – говорит председатель совета AS Liviko Энн Кунила.

Гала-концерт Vana Tallinn Gala был впервые проведен в 2013 году благодаря сотрудничеству Национальной оперы „Эстония“ и Liviko. Vana Tallinn Gala – серия концертов классической музыки с самой долгой историей в Эстонии. Помимо поддержки Национальной оперы „Эстония“ AS Liviko вносит свой вклад в развитие эстонской культуры, поддерживая Союз художников Эстонии, ERSO и ряд культурных мероприятий.