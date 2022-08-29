Олег Предтеченский: кроме того, что все были молоды и красивы, вспомнить о советском времени больше нечего

Олег часто бывает в Эстонии и Латвии, но в основном это связано с гастролями различных коллективов, с которыми сотрудничает музыкант.

По его словам, ностальгия по Советскому Союзу, которая присуща, по мнению редактора, многим людям старшего поколения, является ложным представлением о счастье, которое было в советское время, потому что кроме того, что все были молоды и красивы, вспомнить особо и нечего.

„Когда я первый раз приехал за границу в 90-м году, это был огромный контраст. Я из маленького городка на периферии посмотрел, как по-другому могут жить люди, из чего они могут выбирать те же продукты питания..Поэтому ностальгия по тем временам кажется мне напускной вещью“, - говорит Олег.

Также, Предтеченский считает, что человек - существо, которое принадлежит всему миру, и что границы - это условности. У музыканта были возможности переехать, однако, не было такой мечты. Схожие ощущения у Олега и в отношении своего творчества. Когда ему было 27, он попал на гастроли за границу, где режиссер сказал ему, что он месяц будет исполнять одни и те же 4-5 песен. „Разве такое возможно? Потом я осознал, что каждый день каждую песню ты исполняешь по-разному, все зависит от своего состояния“.

На вопрос о том, стоит ли высказываться артистам о войне в Украине, Предтеченский ответил, что для этого есть другие специалисты - историки, политологи, политики - которые обязаны анализировать и расшифровывать все события, которые происходят в мире. Артист, как творческая единица, должен через свое творчество оценивать ситуацию.

С Эстонией музыканта связывают очень теплые впечатления. „У нас всегда ходят легенды, что у местных людей (В Эстонии - прим.ред.) холодные сердца, но когда ты сталкиваешься с публикой, то понимаешь, что это все неправда. Говорят же, что испанцы горячие, а немцы, например, холодные. Неправда, все люди одинаковые, надо только уметь пробуждать эмоции“, - поделился артист.

30 сентября Олег Предтеченский выступит в Таллинне со своим проектом „Happy Day“, а также 1 октября в Нарве.