Скончался шеф-повар Юха Рантанен, которого называли эстонским Гордоном Рамзи

Юха Рантанен приехал на работу в Эстонию в 1998 году. Он работал в таких ресторанах как Cathedral, Võitlev Sõna, Spirit Café, Ö, Olde Hansa, Le Bonaparte ja Clazz.

Рантанен принимал участие в телешоу „Кухонный куб“ на эстонском Kanal 2, помогая ресторанам, оказавшимся в затруднительном положении. Так финского шеф-повара стали называть Гордон Рамзи в Эстонии.

В последние годы своей жизни шеф-повар зарабатывал на жизнь в Эстонии и Финляндии. В нескольких интервью он критиковал эстонскую культуру обслуживания и рестораны за плохие навыки управления. Рахтанен знал ресторанную сцену Таллинна как свои пять пальцев и ценил эстонскую культуру и давние традиции.