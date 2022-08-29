ФОТО | Самый дикий концерт этого лета? Теллискиви разогрел один из самых популярных молодых рэперов города

Yung Lean, который родился в Беларуси, но вырос в Швеции, наиболее известен своим хитом „Ginseng Strip 2002“, который первоначально был выпущен в 2013 году, но благодаря приложению TikTok в последние годы снова попал в чарты.

Александр Леон Гумучян, известный под сценическим псевдонимом bbno$, - канадский рэпер, певец и автор песен. Наибольший успех пришел к нему в 2019 году с синглом „Lalala“ (совместное производство с Y2K), который получил более 800 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Кроме того, у него более 2,5 миллионов подписчиков на различных каналах социальных сетей, а его треки транслируются 18,5 миллионов раз в месяц.

FlexFest вырос из серии вечеринок Flex, которые уже некоторое время предлагают зрителям разнообразные впечатления. FlexFest - это двухдневный фестиваль стиля жизни, который, помимо отличной музыки на трех различных сценах, также предлагает хорошую еду и напитки и абсолютное наслаждение во всех отношениях.