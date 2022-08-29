Продюсер сериала „Чикатило“ сел в тюрьму

Об этом могли и не узнать, но подвёл выбор локации. То самое место, где Сарик Андреасян снимал очередной шедевр, находится под контролем ФСО. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории гостей, пошли выяснять, есть ли у творческой элиты разрешение на съёмки.