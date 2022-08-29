29.08.2022, 18:30
Продюсер сериала „Чикатило“ сел в тюрьму
ФОТО: screenshot
Продюсера сериала „Чикатило“ Дмитрия Большакова посадили в колонию на 5,5 лет за подкуп полицейских, — сообщает телеграм-канал Mash. Ради съёмки эпизода он заплатил им около 6500 евро, чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы.
Об этом могли и не узнать, но подвёл выбор локации. То самое место, где Сарик Андреасян снимал очередной шедевр, находится под контролем ФСО. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории гостей, пошли выяснять, есть ли у творческой элиты разрешение на съёмки.
В итоге Дмитрия и полицейских арестовали. Последним суд дал более тяжёлое наказание — 7,5 и 8,5 лет колонии. Теперь киносообщество Москвы собирает деньги на адвоката для продюсера.