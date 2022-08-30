Надежда Бабкина высказалась против уничтожения украинской культуры

„Моя задача — никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия — это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают“, — сказала Бабкина.

По ее мнению, основная задача артиста заключается в том, чтобы зритель получил удовольствие и избавился от стресса на концерте. Вместе с этим певица признала, что побороть негативные эмоции молниеносно невозможно. Однако Бабкина убеждена, что со временем творчество способно избавить людей от стрессовых факторов.

Напомним, Россия „забанила“ почти всех известных украинских артистов на 50 лет, а также не даёт выступать и артистам российским, которые либо высказались против войны, либо в поддержку тех, кто высказался против войны.