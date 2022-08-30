Эстонский фильм „Аптекарь Мельхиор“ попадет на зарубежные экраны
„Аптекарь Мельхиор“, ставший самым просматриваемым фильмом года в Эстонии, поступит в прокат и за рубежом. Продюсеры трилогии заключили договор международного торгового представительства с Global Screen – всемирным дистрибьюторским подразделением TELEPOOL, ведущего концерна по распространению и производству фильмов и телепередач с более чем 50 годами опыта.
Вице-президент Global Screen по международным приобретениям и совместному производству Ульрике Шрёдер прокомментировала: „Нас воодушевили реакция эстонской аудитории и высокий интерес к фильму „Аптекарь Мельхиор“, что подтверждают и кассовые сборы. Трилогия поистине захватывающая, она полна загадок, приключений и напряжения. Ценность фильмов повышает то, что на широком экране оказывается мистическая и порой призрачная сущность средневековой жизни. Мы убеждены, что фильмы об аптекаре Мельхиоре будут и впредь пользоваться успехом – в Эстонии, так и во многих других странах“.
Вышедшая на киноэкраны в апреле первая часть приключенческой трилогии „Аптекарь Мельхиор“ стала самым просматриваемым отечественным фильмом – количество купленных билетов на киносеансы уже превысило 127 000. Вторую часть трилогии, „Аптекарь Мельхиор. Призрак“, за первые две недели проката (фильм идет в кино с 19 августа) посмотрели более 35 000 человек. Впервые в истории эстонского кинематографа в течение одного года в широкий прокат выйдут все части трилогии. Третий фильм – „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ – в кинотеатрах можно будет увидеть с октября.
Продюсер трилогии Эско Рипс рассказал, что амбиции создателей фильма никогда не ограничивались внутренним рынком. Он надеется, что „Аптекарь Мельхиор“ станет для Эстонии важной статьей экспорта, которая вызовет во всем мире интерес к местной культуре и, в особенности, к Старому Таллинну.
„Аптекарь-детектив Мельхиор мог бы стать нашим собственным Шерлоком Холмсом, увлекательным и положительным брендом, который интересен международной аудитории. Стремительно набирает популярность такое направление в туризме, как посещение мест съемок исторических фильмов и сериалов. Например, в Дубровник каждый год приезжают сотни тысяч фанатов „Игры престолов“, которые хотят окунуться в атмосферу, знакомую им по сериалу. Эти туристы принесли Хорватии не один миллион евро“, – пояснил Рипс.
„Вне всякого сомнения, найдется немало желающих походить по тем же улицам, где ходил аптекарь Мельхиор, и открыть для себя наш неповторимый Старый город. Предпосылкой для этого станет успешный международный прокат фильма – именно с этой целью мы сотрудничаем с Global Screen и другими международными партнерами. Для превращения Мельхиора в настоящий туристический магнит, однако, также понадобится поддержка эстонского государства и города Таллинна“, – отметил Рипс. По его словам, трилогия „Аптекарь Мельхиор“ является самым масштабным кинопроектом, когда-либо делавшимся в Эстонии. Помимо крупнейших эстонских продюсерских компаний к нему приложили руку также ведущие продюсеры Германии, Латвии и Литвы.
Global Screen – филиал международного дистрибьюторского концерна по распространению и производству фильмов и телешоу TELEPOOL, обладающего более чем 50-летним опытом. TELEPOOL является крупнейшим глобальным концерном, занимающимся разработкой, производством, лицензированием и распространением художественных фильмов и телевизионных продуктов. Помимо головного офиса, который находится в Мюнхене, компания также располагает офисами в Цюрихе. 100% Global Screen принадлежит компании Westbrook Inc, владельцами которой являются Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит. Global Screen распространяет художественные фильмы и сериалы высокого качества на глобальных и местных стриминговых платформах, телеканалах, фестивалях и среди кинопрокатчиков по всему миру.
Серия романов „Аптекарь Мельхиор“ Индрека Харгла завоевала сердца читателей не только у нас, но и в других странах. На протяжении многих лет она возглавляет хит-парады продаж в Эстонии. Всего романы опубликованы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Во втором фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге „Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву“ героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.