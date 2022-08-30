Эстонский фильм „Аптекарь Мельхиор“ попадет на зарубежные экраны

Вице-президент Global Screen по международным приобретениям и совместному производству Ульрике Шрёдер прокомментировала: „Нас воодушевили реакция эстонской аудитории и высокий интерес к фильму „Аптекарь Мельхиор“, что подтверждают и кассовые сборы. Трилогия поистине захватывающая, она полна загадок, приключений и напряжения. Ценность фильмов повышает то, что на широком экране оказывается мистическая и порой призрачная сущность средневековой жизни. Мы убеждены, что фильмы об аптекаре Мельхиоре будут и впредь пользоваться успехом – в Эстонии, так и во многих других странах“.

Вышедшая на киноэкраны в апреле первая часть приключенческой трилогии „Аптекарь Мельхиор“ стала самым просматриваемым отечественным фильмом – количество купленных билетов на киносеансы уже превысило 127 000. Вторую часть трилогии, „Аптекарь Мельхиор. Призрак“, за первые две недели проката (фильм идет в кино с 19 августа) посмотрели более 35 000 человек. Впервые в истории эстонского кинематографа в течение одного года в широкий прокат выйдут все части трилогии. Третий фильм – „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ – в кинотеатрах можно будет увидеть с октября.

Продюсер трилогии Эско Рипс рассказал, что амбиции создателей фильма никогда не ограничивались внутренним рынком. Он надеется, что „Аптекарь Мельхиор“ станет для Эстонии важной статьей экспорта, которая вызовет во всем мире интерес к местной культуре и, в особенности, к Старому Таллинну.

„Аптекарь-детектив Мельхиор мог бы стать нашим собственным Шерлоком Холмсом, увлекательным и положительным брендом, который интересен международной аудитории. Стремительно набирает популярность такое направление в туризме, как посещение мест съемок исторических фильмов и сериалов. Например, в Дубровник каждый год приезжают сотни тысяч фанатов „Игры престолов“, которые хотят окунуться в атмосферу, знакомую им по сериалу. Эти туристы принесли Хорватии не один миллион евро“, – пояснил Рипс.