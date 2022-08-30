30.08.2022, 14:30
Настя Каменских прокомментировала очередные слухи о беременности(3)
ФОТО: Youtube
Украинская певица Настя Каменских отреагировала на слухи о возможной беременности, которые распространяются в соцсетях. Слова артистки цитирует StarHit.
„Я уже 10 лет как беременна. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!“ — поделилась исполнительница.
Слухи о беременности Каменских начали распространяться после того, как поклонники заметили у артистки изменения в весе. Из-за пышных форм певицы подписчики предположили, что она может быть в положении.