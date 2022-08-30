Шоубиз
30.08.2022, 14:30

Настя Каменских прокомментировала очередные слухи о беременности

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NK
NK
ФОТО: Youtube

Украинская певица Настя Каменских отреагировала на слухи о возможной беременности, которые распространяются в соцсетях. Слова артистки цитирует StarHit.

„Я уже 10 лет как беременна. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!“ — поделилась исполнительница.

Слухи о беременности Каменских начали распространяться после того, как поклонники заметили у артистки изменения в весе. Из-за пышных форм певицы подписчики предположили, что она может быть в положении.

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