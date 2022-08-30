Новый сезон Eesti Kontsert открылся на крыше Admirals

„Отрадно, что во все более усложняющемся мире, в разгар разных кризисов все еще есть частные предприниматели, которые считают важным и возможным поддерживать творческую деятельность и инвестировать в культуру“, – подчеркнула руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. „От их постоянной поддержки выиграет не только отдельно взятая общественная организация, но и вся музыкальная культура Эстонии в целом. Мы чрезвычайно благодарны компании Admirals за этот неоценимый вклад“, – добавила Орро.

„Поддержка эстонской культуры и музыки – это голос нашего сердца, искреннее желание и возможность внести свой вклад в развитие эстонского общества“, – отметил генеральный директор Admirals Сергей Богатенков и добавил: „Культура – это основа идентичности любой страны, важная часть понимания того, кто мы есть и какими нас знают вдали от дома, в большом мире. Я очень рад партнерству с Eesti Kontsert, флагманом эстонской музыкальной жизни. В начале нашего сотрудничества я выразил мнение, что музыка помогает в трудные времена заботиться о психическом здоровье людей. Эта идея по-прежнему для меня очень важна, и я надеюсь, что музыка подарит в новом и будущем сезонах всем посетителям концертов возвышенные эмоции и удовлетворение“.

Admirals – международная финансовая технологическая компания, которая обеспечивает возможность инвестировать и торговать на международных финансовых рынках. На сегодняшний день Admirals является одним из самых интернациональных эстонских бизнесов, представленных от Австралии до Чили. Компания имеет 20 представительств по всему миру, а ее клиенты находятся более чем в 140 странах. Admiral Markets AS является биржевой компанией, облигации которой котируются на фондовых биржах Nasdaq Baltic и торгуются на Таллиннской бирже Nasdaq.