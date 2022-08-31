Шоубиз
31.08.2022, 10:00

Эстонский блогер рассказала, где можно встретить обеспеченного мужчину

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Anita Sibul
Anita Sibul
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

В подкаст „Почему мы идиоты?“, который ведут Таави Либе и Брит Сууррайд, пришла молодая блогер Анита Сибуль, чтобы поговорить о богатых и взрослых мужчинах, а также о своих отношениях. Анита также рассказала, где можно встретить богатых мужчин.

Анита рассказала ведущим подкаста, что она живет со взрослым и состоятельным мужчиной, который обеспечивает ей жизнь в достатке. В медиа Сибуль тоже постоянно попадает под заголовками о том, что она живет за счет богатого мужчины. „Я считаю, что мужчина должен быть богаче меня. Немного смущает, когда слышишь подобные заявления: „О, жить за счет богатого человека, чтобы ничего не делать самой“. Люди сразу же делают такой вывод, который на самом деле очень ошибочен“, - сказала Анита в рамках беседы, отметив, что на самом деле она очень трудолюбива и что СМИ часто рисуют о ней ложное представление.

24-летняя блогер считает, что ей подходят мужчины постарше. „Я пока не уверена и не могу быть уверена, есть ли у меня определенная возрастная группа, которая мне действительно нравится, или это просто разница в возрасте. Дело в том, что если вы еще молодая девушка, в возрасте около 20 лет, то найти серьезного мужчину в этом возрасте довольно сложно“, - говорит Сибуль.

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