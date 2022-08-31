Эстонский блогер рассказала, где можно встретить обеспеченного мужчину(16)
В подкаст „Почему мы идиоты?“, который ведут Таави Либе и Брит Сууррайд, пришла молодая блогер Анита Сибуль, чтобы поговорить о богатых и взрослых мужчинах, а также о своих отношениях. Анита также рассказала, где можно встретить богатых мужчин.
Анита рассказала ведущим подкаста, что она живет со взрослым и состоятельным мужчиной, который обеспечивает ей жизнь в достатке. В медиа Сибуль тоже постоянно попадает под заголовками о том, что она живет за счет богатого мужчины. „Я считаю, что мужчина должен быть богаче меня. Немного смущает, когда слышишь подобные заявления: „О, жить за счет богатого человека, чтобы ничего не делать самой“. Люди сразу же делают такой вывод, который на самом деле очень ошибочен“, - сказала Анита в рамках беседы, отметив, что на самом деле она очень трудолюбива и что СМИ часто рисуют о ней ложное представление.