Эстонский блогер рассказала, где можно встретить обеспеченного мужчину

Анита рассказала ведущим подкаста, что она живет со взрослым и состоятельным мужчиной, который обеспечивает ей жизнь в достатке. В медиа Сибуль тоже постоянно попадает под заголовками о том, что она живет за счет богатого мужчины. „Я считаю, что мужчина должен быть богаче меня. Немного смущает, когда слышишь подобные заявления: „О, жить за счет богатого человека, чтобы ничего не делать самой“. Люди сразу же делают такой вывод, который на самом деле очень ошибочен“, - сказала Анита в рамках беседы, отметив, что на самом деле она очень трудолюбива и что СМИ часто рисуют о ней ложное представление.