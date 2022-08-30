Меган Маркл вернулась в Instagram(1)
Меган Маркл объявила, что собирается вернуться в социальную сеть Instagram. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в интервью изданию The Cut.
Маркл пришлось перестать вести личную страницу с тремя миллионами подписчиков в социальной сети после того, как она стала супругой принца Гарри. По ее словам, ей нравилось делиться своей жизнью с людьми, но муж был для нее важнее. „Пришлось перестраиваться, да еще как перестраиваться: от независимой жизни к жизни совсем другой“, — рассказала Маркл.
Она также пожаловалась, что для публикации фотографий на официальном аккаунте @KensingtonRoyal, которым управляли принц Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, требовалось специальное одобрение пресс-пула королевской семьи. Кроме того, по словам Маркл, некоторые снимки попадали в СМИ раньше, чем публиковались в @KensingtonRoyal.
Точную дату своего возвращения в социальную сеть герцогиня Сассекская пока не назвала.