Меган Маркл вернулась в Instagram

Маркл пришлось перестать вести личную страницу с тремя миллионами подписчиков в социальной сети после того, как она стала супругой принца Гарри. По ее словам, ей нравилось делиться своей жизнью с людьми, но муж был для нее важнее. „Пришлось перестраиваться, да еще как перестраиваться: от независимой жизни к жизни совсем другой“, — рассказала Маркл.