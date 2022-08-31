На Кристину Асмус составили протокол за „дискредитацию российской армии“

Асмус „разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции“, заявили в суде. О какой именно публикации актрисы идет речь, не уточняется.

Вероятно, о самом первом. 24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, Асмус опубликовала в инстаграме пост: „Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне“.

Согласно карточке дела, протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ был зарегистрирован Тверским судом 25 августа. Судебное заседание по нему состоится 6 сентября. Кристине грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей (500-830 евро).