СМОТРИ И СЛУШАЙ | Горячий танец в бассейне Пирита! Всемирно известная певица выпустила клип, снятый в Эстонии

На видео можно увидеть, как люди артистично танцуют в бассейне Пирита. Конечно, в центре внимания - сама певица, которая в середине клипа превращается в цветок и забирается в гигантский коктейльный бокал, установленный в центре бассейна. Режиссером клипа является Анна Химма, однако в проекте задействовано множество эстонских имен.

В начале августа в популярной группе в Facebook „Pean saama näidelda, muidu suren!“ появилось объявление о том, что в Таллинне снимается музыкальный клип иностранного исполнителя. „Съемки посвящены вечеринке в бассейне Пирита“, - говорилось в сообщении, в котором искали молодого человека модельной внешности. В другом рекламном объявлении говорилось, что дело касается всемирно известной американской поп-звезды.

Вскоре стало ясно, что это была Tove Lo, известная своими хитами „Habits“ и „Talking Body“. Сама шведка не скрывала, что была в спа-отеле Pirita по делам, но в своем профиле в соцсетях не раскрыла, чем именно она там занималась.