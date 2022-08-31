31.08.2022, 13:00
Светлана Лобода в эмиграции занялась домашними делами и скучет по сцене
ФОТО: Youtube
Эстрадная певица Светлана Лобода покинула Россию после начала спецоперации на Украине и перебралась в Европу. В беседе с журналистом Ноэ Сулаберидзе на его YouTube-канале она рассказала о своей жизни вдали от России и Украины.
Лобода говорит, что у нее уже несколько месяцев не было выступлений и она взялась за быт. По ее словам, он „вянет“, у нее нет энергии и сил. „Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала“, — заявила певица.
Артистка призналась, что ей по началу это даже нравилось, а потом она поняла, что должна вернуться к своей профессии. После этого Лобода поделилась информацией, что готовится к масштабным выступлениям.