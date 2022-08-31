После неудачной шутки турецкая поп-звезда оказалась в тюрьме

Обвинения связаны с циркулирующим в социальных сетях видео с концерта Гульсен в апреле, когда она пошутила над одним из музыкантов.

Он „окончил Имам Хатип (религиозные школы). Вот откуда взялась его извращенная сторона“, — сказала она.После этого несколько пользователей Twitter поделились видео с хэштегом, призывающим к ее аресту и говорящим, что ассоциировать школы с извращенцами оскорбительно.

По словам ее адвоката Эмека Эмре, Гульсен отрицает, что совершила какое-либо преступление, и подает апелляцию на арест.

После задержания Гульсен поделилась сообщением в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, в котором извинилась перед „всеми, кого обидела“ шутка и сказала, что она была искажена „злонамеренными людьми, стремящимися поляризовать нашу страну“.

„Я пошутила над своими коллегами, с которыми много лет проработала в бизнесе. Ее опубликовали люди, которые стремятся поляризовать общество“, — написала певица.

Позже звезда заявила в своих показаниях, что это была „неудачная шутка“, и попросила освободить ее, заявив, что у нее есть ребенок, который зависит от нее, и она придет в суд или в полицейский участок, когда это будет необходимо.

Гульсен и ранее подвергалась критике со стороны турецких консервативных групп за ее откровенные сценические наряды и поддержку ЛГБТ-сообщества. Страна с мусульманским большинством официально является светской, но сильно поляризована по вопросам, связанным с секуляризмом, религией, правами женщин и правами ЛГБТК.

Школы Имама Хатипа, в которых наряду с турецкой программой преподают религиоведение, стали популярнее и больше за два десятилетия, когда у власти находилась консервативная Партия справедливости и развития (ПСР). Школы известны тем, что обучают молодых людей становиться имамами или проповедниками.