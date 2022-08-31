31.08.2022, 17:24
„Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ открывает новый сезон
ФОТО: screenshot
Новый сезон популярного проекта „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ будет демонстрироваться по воскресеньям в11 утра и после11 вечера на TV3+ Эстония и TV3+ Латвия.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире. Отснято уже более 200 выпусков, но на этом авторы останавливаться не собираются.
В ближайших выпусках программы вас ждут яркие события: путешествие по Италии, показы известных дизайнеров на Riga Fashion Week, альтернативная мода „ERKI Moe Show“, светские мероприятия Kroonika, Miraaž и многое другое — словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно!