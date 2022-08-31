„Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ открывает новый сезон

Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире. Отснято уже более 200 выпусков, но на этом авторы останавливаться не собираются.