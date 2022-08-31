„Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни“: Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Михаила Горбачева

„Есть старая поговорка: „Никогда не встречай своих героев“. Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни... Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он вне себя от радости воссоединиться со своей дорогой Раисой, снова переживая одну из величайших историй любви всех времен“, — грустит 75-летний актёр.