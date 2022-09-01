У Потапа парализовало половину лица

Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение. Настя Каменских не озвучивает диагноз супруга, зато признается, что ему сейчас очень тяжело.

„У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица“, — рассказала исполнительница в интервью.