01.09.2022, 10:17
У Потапа парализовало половину лица(4)
ФОТО: Youtube
Недавно Настя Каменских вернулась в родную Украину без мужа, рэпера Потапа. Как оказалось, у музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем на фоне стресса и сильных переживаний, — сообщает „СтарХит“.
Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение. Настя Каменских не озвучивает диагноз супруга, зато признается, что ему сейчас очень тяжело.
„У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица“, — рассказала исполнительница в интервью.