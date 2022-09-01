ФОТО | Известный канадский рэпер зажигал на фестивале в Таллинне в кепке от местного русскоязычного дизайнера

Александр Леон Гумучян, известный под сценическим псевдонимом bbno$, - канадский рэпер, певец и автор песен. Наибольший успех пришел к нему в 2019 году с синглом „Lalala“ (совместное производство с Y2K), который получил более 800 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Кроме того, у него более 2,5 миллионов подписчиков на различных каналах социальных сетей, а его треки транслируются 18,5 миллионов раз в месяц.

Во время концерта в Таллинне он исполнил несколько песен в красной кепке с логотипом в стиле торговой сети Rimi, где название магазина заменено на RAVE (с англ. рейв), от молодого дизайнера из Таллинна Максима Назарова, который производит одежду и аксессуары под брендом Südamest.

„Мы с друзьями пришли на концерт в этих кепках, и в итоге ему на сцену люди начали кидать свои часы и другие вещи, так я решился кинуть кепку. У нас было 3 кепки, но только на третью попытку кепка залетела на сцену. Он ее заметил и надел“, - говорит Максим.

По всей видимости, рэперу кепка понравилась - он исполнил в ней три песни и увез с собой домой, позже опубликовав в Instagram селфи в кепке уже из самолета, когда прилетел в Канаду.