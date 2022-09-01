Сразу две дочери Ивана Охлобыстина беременны

Анфиса, вышедшая замуж в мае 2021-го, опубликовала фото, на котором придерживает руками округлившийся живот. „Отрекламирую ваши сарафаны“, — с юмором подписала публикацию 26-летняя девушка. А 24-летняя Евдокия опубликовала снимок с мужем Георгием, рассказав о важных переменах. „Ждем“, — лаконично сообщила она.

Пользователи Сети осыпали будущих мам поздравлениями и теплыми словами. Конечно, для поклонников стало шоком, что Анфиса и Евдокия не только зарегистрировали отношения в один период, но и забеременели с разницей в несколько месяцев. „Ничего себе, настоящая семейная связь!“; „Иван Иванович счастливчик! Сразу двоих внуков нянчить будет“; „Как в кино! Очень рады за вас“, — отреагировали подписчики.

Сам 56-летний Охлобыстин пока не комментирует важные новости — он в целом не любит говорить о детях, а у него их, стоит напомнить, шестеро.