„Хотелось бы морду набить“: Пугачева заинтриговала своим желанием(17)
Алла Пугачёва, как и обещала ранее, 1 сентября повела детей в школу. При этом она не стала скрываться от прессы и даже сделала неожиданное признание.
В беседе с журналистами Алла Борисовна проболталась, что испытывает негативные эмоции к одной персоне. Имя недруга Примадонна не назвала, зато призналась — если бы встретилась с ним, то непременно... ударила бы.
„Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!“ — сказала 73-летняя артистка, отвечая на вопрос — что первым делом хотелось бы совершить после возвращения в Москву.
Развивать эту тему Пугачева не стала и быстро перевела разговор. А поклонники и журналисты начали гадать, кто же имеется в виду — выбор-то оказался довольно большим.
Вячеслав Манучаров, Яна Поплавская, Наталья Сенчукова, Тигран Кеосаян, Тамара Семина, Маргарита Симоньян — все они ополчились против Аллы Борисовны. Последняя и вовсе заявила, что певица живет с Максимом Галкиным по контракту.
„Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!“ — возмущалась Симоньян.