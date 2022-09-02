В Таллинне выступят стендап комики Ирина Приходько и Эд Мацаберидзе

Ирина Приходько родилась в Беларуси. В 2006 попробовала свои силы в Москве на кастинге комедийного шоу „Comedy Club“ и прошла его. В её карьере также участие в качестве резидента в других телевизионных проектах „Stand Uр“ на ТНТ, „Прожарка на ТНТ4“, а её сольное выступление в рамках проекта „Outside Standup“ собрало более более 2 миллионов просмотров на YouTube.

Украинский шоумен и телеведущий Эдуард Мацаберидзе принимал участие в трэвел-проекте „Еда, я люблю тебя“ на телевидении. Вместе с Владимиром Дантесом и Николаем Камкой он путешествовал по миру, знакомя зрителей с особенностями кухонь разных стран. Также принимал участие в передачах „Смех без правил“ и „Убойная лига“. В комедийном сериале „Одноклассники“ получил роль, которая принесла ему большую популярность на всем постсоветском пространстве и в скандальном сериале „Сладкая жизнь“ актер сыграл во всех сезонах.

В Таллинне комики выступят в рамках благотворительного европейского тура „Stand Up Charity“, где презентуют свой новый материал. Вырученные с выступлений средства будут направлены в фонд „The Saint Nicholas Foundation“ на гуманитарную поддержку семьям из Украины. Билеты доступны на официальном сайте тура www.standupcharity.eu.