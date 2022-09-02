Цикл детских утренников в районе Хааберсти завершится концертом Геттер Яани
Завтра, 3 сентября, в 11.00 в амфитеатре на берегу пруда Ыйсмяэ состоится заключительный детский утренник этого сезона. С музыкальной программой выступит Геттер Яани, пройдут мастер-классы по изготовлению поделок, спортивные игры и ярмарка от ребёнка ребёнку.
По словам старейшины района Олега Сильянова заключительный детский утренник сезона приурочен к началу учебного года. „На детском утреннике выступит Геттер Яани, детей порадуют гигантские мыльные пузыри, состоится выставка фигурок из пластилина и мастер-класс, ребята смогут вместе с работниками библиотеки Нурменуку изготовить поделки, спортивные игры от футбольного клуба Augur, а также впервые пройдет ярмарка от ребёнка ребёнку“, - сказал старейшина и пригласил как больших, так и маленьких в эти выходные на пруд Ыйсмяэ.
„В рамках детского утренника состоится ярмарка от ребёнка ребенку, приглашаются торговать только дети. Которые смогут освободить место в своём шкафу и ящиках и продать как одежду, которая стала мала, так и другие интересные вещи, которые больше не нужны владельцу, это могут быть игрушки и другие мелочи, которые смогут порадовать уже новых владельцев“, - сказал Сильянов.
О своем желании торговать нужно передать через родителя по электронной sirli.grauberg@tallinnlv.ee или по телефону 53339084. Ярмарка продлится ориентировочно 1,5 часа. Участие бесплатное.