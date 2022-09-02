В парке Левенру пройдет День королевы Кристины и осенняя ярмарка

„Приглашаю всех жителей и гостей столицы отпраздновать начало учебного года в воскресенье, 4 сентября в один из самых красивых парков Таллинна, парк Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) на традиционный праздник - День королевы Кристины и осеннюю ярмарку“, – рассказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

На ярмарке предлагаются экологичные товары, урожай с огородов и садов, изделия ручной работы и многое другое.

На сцене под открытым небом в парке Лёвенру выступит ансамбль „Väikeste Lõõtspillide Ühing“ и Марко Матвере.

Ярмарка открывается в 10:00, празднование Дня королевы Кристины начинается в 12:00.

Участие в мероприятии бесплатно для всех гостей!