Культура
02.09.2022, 15:07

В парке Левенру пройдет День королевы Кристины и осенняя ярмарка

 
Осенняя ярмарка. Иллюстративный снимок.
Осенняя ярмарка. Иллюстративный снимок.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В это воскресенье, 4 сентября, в 10 часов в столичном районе Кристийне состоится День королевы Кристины и осенняя ярмарка. Главный исполнитель – „Väikeste Lõõtspillide Ühing“ и Марко Матвере.

„Приглашаю всех жителей и гостей столицы отпраздновать начало учебного года в воскресенье, 4 сентября в один из самых красивых парков Таллинна, парк Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) на традиционный праздник - День королевы Кристины и осеннюю ярмарку“, – рассказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Фото анонса ярмарки

На ярмарке предлагаются экологичные товары, урожай с огородов и садов, изделия ручной работы и многое другое.

На сцене под открытым небом в парке Лёвенру выступит ансамбль „Väikeste Lõõtspillide Ühing“ и Марко Матвере.

Ярмарка открывается в 10:00, празднование Дня королевы Кристины начинается в 12:00.

Участие в мероприятии бесплатно для всех гостей!

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