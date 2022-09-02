Университет для старшего поколения в Доме Хопнера ждет жителей Кесклинна на бесплатные лекции и экскурсии

Первые лекции для пожилых людей состоялись в начале марта 2013 г. и быстро принесли популярность этому проекту, который организует таллиннский Дом Хопнера. Все лучшее, что удалось достичь за время существования Университета для старшего поколения, будет сохранено и получит дальнейшее развитие в новом учебном году. Встречаясь на занятиях в Доме Хопнера, жители города старшего поколения спасаются от одиночества, находят новых друзей, размышляют и обмениваются мнениями, а это значит, их жизнь становится опять наполнена смыслом и более интересна.

Лекции станут проводиться по средам раз в две недели. Начало лекций на эстонском языке в 12.00 и туда можно зарегистрироваться по электронной почте Margit.Lokk@hopnerimaja.eu или по телефону 6455321.

Лекции на русском языке будут начинаться в 15.00 и на них можно записаться по электронной почте Roman.Ljagu@hopnerimaja.eu или по телефону 56156522.

Деятельность Университета для старшего поколения проходит в форме лекций, бесед и экскурсий. Тематика лекций включает в себя культуру, здоровье, психологию, историю Таллинна и др. Информацию можно получить с сайта www.hopnerimaja.eu.

Всех начинающих и продолжающих обучение Университет для старшего поколения ждет на первое занятие 14 сентября 2022 г. в концертно-театральном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18, 4-ый этаж), начало в 12.00 (эстонская группа) и в 15.00 (русская группа). Русскоязычные слушатели встретятся в этот день с эмерит-профессором Таллиннского университета Ириной Белобровцевой, тема лекции – „Сегодня это сбылось. Американская фантастика 1970-х гг.“. Зарегистрироваться в качестве слушателя на программу 2022/2023 учебного года можно будет также на месте.