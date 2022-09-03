03.09.2022, 11:02
Михаил Шуфутинский предположил, сколько заработал на песне „3 сентября“(1)
ФОТО: Youtube
Певец Михаил Шуфутинский рассказал на YouTube-шоу „Алена, блин!“, что не заработал больших денег благодаря своей песне „3 сентября“. При этом музыкант отметил, что самостоятельно не следит за монетизацией трека на музыкальных площадках.
„Я вообще не слежу за этим, за стримингами. Не очень хорошо знаю об этом. У меня есть агент и бухгалтерия. Если бы поднял на этой песне миллион долларов, то что бы сказали Крутой и Николаев: „Ну-ка, поделись“, — сказал Шуфутинский.
Он добавил, что если бы заработал много денег на этом треке, то отправился бы праздновать на Мальдивы с Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Они являются авторами песни.