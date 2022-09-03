Михаил Шуфутинский предположил, сколько заработал на песне „3 сентября“

„Я вообще не слежу за этим, за стримингами. Не очень хорошо знаю об этом. У меня есть агент и бухгалтерия. Если бы поднял на этой песне миллион долларов, то что бы сказали Крутой и Николаев: „Ну-ка, поделись“, — сказал Шуфутинский.