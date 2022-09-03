ФОТО | Vanilla Ninja вновь на сцене спустя 13 лет! Смотри, кто пришел на совместный концерт любимой группы с Nublu

Самый успешный артис мужского пола Nublu вчера вечером отметил окончание своего тура „Kohviku tuur“ большим совместным концертом с группой Vanilla Ninja, которая в этом году празднует 20-летие. Это было первое публичное выступление группы в Эстонии после 13-летнего перерыва.