ФОТО | Алла Пугачева пришла на прощание с Михаилом Горбачевым. А кто еще?

Единственным иностранным лидером, приехавшим на прощание, стал президент Венгрии Виктор Орбан (некоторые другие страны, как, например, США и Германия, ограничились послами), из российских политиков — Дмитрий Медведев и Григорий Явлинский. Также пресса заметила нобелевского лауреата и главреда „Новой газеты“ Дмитрия Муратова, продюсера Виктора Дробыша, пропагандиста Дмитрия Киселёва, дочь Ельцина Татьяну Юмашеву с мужем, журналиста Владимира Познера, вдову Анатолия Собчака Людмилу Нарусову, актёра Артура Смольянинова, музыканта Стаса Намина.

Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева не стало 29 августа на 92-м году жизни. Его госпитализировали еще в 2020 году, с тех пор он находился под постоянным наблюдением врачей. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой Максимовной.