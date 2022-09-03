У Джейн Фонды опять нашли рак

Звезда в видеообращении в соцсетях рассказала, что это „хорошо поддающийся лечению рак“ и что 80% людей выживают, так что ей „очень повезло“, потому что у нее есть медицинская страховка и возможность обратиться к лучшим врачам.

Актриса подчеркнула, что рак является своеобразным „учителем“ для нее, так как он преподносит ей важные уроки, в частности, необходимость солидарности и поддержки в борьбе с этим заболеванием.

До этого у 84-летней Фонды уже диагностировали рак груди и кожи, она винила в болезни свое пристрастие к загару.