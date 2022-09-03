ВИДЕО | „Случилось чудо“: Вячеслав Зайцев встал на ноги

Состояние модельера в последнее время значительно улучшилось. Если раньше он передвигался на инвалидном кресле, то сейчас может ходить самостоятельно.

„Помогла реабилитация, которую Вячеслав Михайлович прошел в одной из столичных клиник, — рассказывает партнер Зайцева Вадим Хусаинов. — Ему сделали курс оздоровительных капельниц. Благодаря этому у Зайцева произошли положительные изменения в опорно-двигательной системе, стали лучше работать внутренние органы, а мозг насытился кислородом“.

В окружении Зайцева признают: случилось чудо. Ведь даже врачи были весьма осторожны в прогнозах. Они сомневались, что модельер сможет пойти на поправку при таком тяжелом диагнозе. Сам Вячеслав Михайлович очень рад, что вновь может самостоятельно ходить по собственному дому.

„Самое главное — это настрой! А он у меня боевой, — говорит модельер. — Я не расслабляюсь ни на минуту, стараюсь держать себя в тонусе. У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить. К счастью, у меня есть помощники, которые мне помогают“.

Несколько лет назад врачи поставили Зайцеву страшный диагноз —болезнь Паркинсона. Состояние именитого модельера ухудшалось с каждым днем. Из-за недуга он был вынужден уйти из „Модного приговора“. А вскоре Вячеслава Михайловича заметили в инвалидной коляске. В тот момент Зайцев с трудом разговаривал.