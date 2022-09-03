Фестиваль кулинарных фильмов: кино для гурманов

„В этот раз мы снова отобрали для зрителей только лучшее из сотен новых документальных фильмов, и в течение четырех дней любители кино смогут выбрать наиболее подходящие для себя из десяти сеансов“, - сказал один из организаторов фестиваля Тайви Койтла.



Фестиваль открывается документальным фильмом японского режиссера Тошимичи Сайто „Стремление к совершенству“ (The Pursuit of Perfection), в котором рассказывается о четырех известных японских шеф-поварах и исследуется, что стоит за уникальной и высококлассной японской культурой питания. Всего на десяти показах будет показано семь достойных документальных фильмов, некоторые будут показаны на экране кинотеатра только один раз.