Фестиваль кулинарных фильмов: кино для гурманов
Фестиваль кулинарных фильмов, который в этом году проходит уже в четвертый раз, представляет в кинотеатре „Sõprus“ изысканный выбор документальных фильмов на тему еды, предлагающий самые разнообразные впечатления. Билеты на фестиваль уже в продаже.
„В этот раз мы снова отобрали для зрителей только лучшее из сотен новых документальных фильмов, и в течение четырех дней любители кино смогут выбрать наиболее подходящие для себя из десяти сеансов“, - сказал один из организаторов фестиваля Тайви Койтла.
Фестиваль открывается документальным фильмом японского режиссера Тошимичи Сайто „Стремление к совершенству“ (The Pursuit of Perfection), в котором рассказывается о четырех известных японских шеф-поварах и исследуется, что стоит за уникальной и высококлассной японской культурой питания. Всего на десяти показах будет показано семь достойных документальных фильмов, некоторые будут показаны на экране кинотеатра только один раз.
Настроиться на фестивальную волну можно будет уже 14 сентября, когда ресторан „Lee“ предлагает меню из 5 блюд, специально приготовленное на этот вечер под руководством шеф-повара Хиро Такеда. Талантливый шеф-повар с японскими корнями заставил работать на вкусовые рецепторы всё, что даст возможность ощутить вкус лучшего эстонского сырья и кулинарное искусство страны, откуда он родом.
Фестиваль кулинарных фильмов пройдёт 15-18 сентября в кинотеатре „Sõprus“. С сегодняшнего дня билеты продаются в кассе кинотеатра и на сайте www.toidufilmidefestival.ee . Фильмы показываются на английском языке или с английскими субтитрами.
Дополнительная информация о специальном меню ресторана „Lee“ доступна на сайте фестиваля, по телефону ресторана +372 530 43562 или по электронной почте info@leeresto.ee.
Спонсорами и партнерами фестиваля кулинарных фильмов являются „Santa Maria“ ja „Stockmann“. Фестиваль организован НГО Food Film Festival.