Юмор покидает Россию: за свою пародию Александр Гудков может сесть в тюрьму

Как заявил Шлыков, эксперты комитета увидели в клипе Гудкова „попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов“.

По этой причине они обратились в Следственный комитет РФ, чтобы ведомство дало правовую оценку этому ролику, пояснил глава генсовета.

По его словам, клип является пародией на патриотическую песню Ярослава Дронова (SHAMAN) „Я русский“.

Опубликованный недавно в YouTube видеоклип Александра Гудкова „Я узкий“ набрал на данный момент более миллиона просмотров.

Как сообщает Telegram-канал Mash, который публикует обращение Шлыкова, он просит Генпрокуратуру возбудить в отношении Гудкова уголовное дело по статье 282 — „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Наказание по этой статье подразумевает штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.