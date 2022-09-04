Шоубиз
04.09.2022, 13:00

ВИДЕО | „Фляга с ядом за спиной“: Андрей Макаревич отреагировал на „клеймо“ иностранного агента

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А. Макаревич
А. Макаревич
ФОТО: Youtube

Лидер „Машины времени“ Андрей Макаревич опубликовал в Telegram-канале песню, посвященную его включению в список „иностранных агентов“.

2 сентября Минюст включил Андрея Макаревича в реестр иноагентов. Помимо него, в список попали журналистка Катерина Гордеева, комик Михаил Шац и другие.

„Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента: ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание. Маскировки и обман, чтоб решить задачу. Я в гитарный чемодан передатчик прячу. Фляга с ядом за спиной — так, подстраховаться. Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться“, — поет в ролике артист.

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