04.09.2022, 13:00
ВИДЕО | „Фляга с ядом за спиной“: Андрей Макаревич отреагировал на „клеймо“ иностранного агента(22)
ФОТО: Youtube
Лидер „Машины времени“ Андрей Макаревич опубликовал в Telegram-канале песню, посвященную его включению в список „иностранных агентов“.
2 сентября Минюст включил Андрея Макаревича в реестр иноагентов. Помимо него, в список попали журналистка Катерина Гордеева, комик Михаил Шац и другие.
„Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента: ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание. Маскировки и обман, чтоб решить задачу. Я в гитарный чемодан передатчик прячу. Фляга с ядом за спиной — так, подстраховаться. Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться“, — поет в ролике артист.