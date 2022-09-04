ВИДЕО | „Фляга с ядом за спиной“: Андрей Макаревич отреагировал на „клеймо“ иностранного агента

„Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента: ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание. Маскировки и обман, чтоб решить задачу. Я в гитарный чемодан передатчик прячу. Фляга с ядом за спиной — так, подстраховаться. Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться“, — поет в ролике артист.