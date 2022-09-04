ВИДЕО | Обнимашки без поцелуев: группа „Тату“ спела после воссоединения

Концерт прошел на стадионе „Динамо“ в рамках проекта OVION SHOW. Кроме того, на сцене „Динамо“ выступили диджей Smash, рэпер Мот, Люся Чеботина, Серега, Дана Соколова и другие артисты.

Из относительно грустных новостей: участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что выступление — это разовая акция, а не полноценное воссоединение. Но как знать: вдруг понравится? Во всяком случае, на сцене перед зрителями предстали давние подруги, которые оставили позади старые конфликты и колкости. Разве что не целовались, как в юности.