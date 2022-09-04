„Давно я так не рыдала“: Алла Пугачева назвала главную заслугу Михаила Горбачева

„Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „Империей Зла“ для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти“, — отметила Пугачёва.

Артистка добавила, что политики, как и все, не без греха. При этом важно, чтобы эти ошибки не были фатальными для человечества. „Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе“, — заключила певица, понадеявшись, что „еще не поздно“.