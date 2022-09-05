05.09.2022, 10:44
„Первый канал“ объяснил, почему Нагиев ушел из „Голоса“(4)
ФОТО: Youtube
Генпродюсер Первого канала Юрий Аксюта заявил, что Дмитрий Нагиев взял давно запланированный творческий отпуск, поэтому покинул шоу „Голос 60+“. Его слова передает РИА „Новости“.
„Он нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договоренность. Мы говорили, „давай ты десять сезонов отработаешь, а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить“, — вспомнил Аксюта.
По его словам, Лариса Гузеева узнала о планах Первого канала сделать ее ведущей музыкального шоу по телефону. Узнав суть предложения, она сначала испугалась и сказала, что подумает. „Но я знаю, что слово „подумаю“ означало „я согласна“, — подчеркнул Аксюта.