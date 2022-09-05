„Первый канал“ объяснил, почему Нагиев ушел из „Голоса“

„Он нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договоренность. Мы говорили, „давай ты десять сезонов отработаешь, а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить“, — вспомнил Аксюта.