Токсичные отношения виолончелистки Сильвии Ильвес: у меня были слезы на глазах, когда Марсель кричал

Виолончелистка Сильвия Ильвес в интервью Õhtuleht рассказала о подоплеке их с Китсом отношений. „Давайте будем честными, Марсель не мог позволить себе наслаждаться нормальной жизнью“, - сказала Ильвес в интервью. Женщину также преследовали слова матери Марселя Йоханнеса Катрин Китс, сказанные во время выяснения отношений. „У меня был подсознательный страх, и я вспомнила слова матери Марселя: „Он разрушает твою карьеру“.“

Ссоры партнеров часто становились чрезвычайно бурными и в основном были вызваны интервью, которые они давали различным СМИ. Одна из ссор произошла, когда Сильвия готовилась к окончанию бакалавриата в Эстонской академии музыки и театра. „Вы не представляете, как я писала свою дипломную работу: у меня были слезы на глазах, а Марсель кричал на меня: „Что ты делала в подкасте Таави Либе? Ты унизила меня!“, - описала Ильвес одну из ссор с бывшим любовником.