Tопчик
05.09.2022, 12:05

Токсичные отношения виолончелистки Сильвии Ильвес: у меня были слезы на глазах, когда Марсель кричал

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Марсель Йоханнес Китс и Сильвия Ильвес
Марсель Йоханнес Китс и Сильвия Ильвес
ФОТО: KARLI SAUL, Karli Saul | Karli Saul

Сильвия Ильвес, которая в июне рассталась со своим возлюбленным Марселем Йоханнесом Китсом, только сейчас рассказала, как на самом деле развивались их отношения. За фасадом красивого романа между парой развернулся поистине токсичный хаос.

Виолончелистка Сильвия Ильвес в интервью Õhtuleht рассказала о подоплеке их с Китсом отношений. „Давайте будем честными, Марсель не мог позволить себе наслаждаться нормальной жизнью“, - сказала Ильвес в интервью. Женщину также преследовали слова матери Марселя Йоханнеса Катрин Китс, сказанные во время выяснения отношений. „У меня был подсознательный страх, и я вспомнила слова матери Марселя: „Он разрушает твою карьеру“.“

Ссоры партнеров часто становились чрезвычайно бурными и в основном были вызваны интервью, которые они давали различным СМИ. Одна из ссор произошла, когда Сильвия готовилась к окончанию бакалавриата в Эстонской академии музыки и театра. „Вы не представляете, как я писала свою дипломную работу: у меня были слезы на глазах, а Марсель кричал на меня: „Что ты делала в подкасте Таави Либе? Ты унизила меня!“, - описала Ильвес одну из ссор с бывшим любовником.

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