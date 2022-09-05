05.09.2022, 12:05
Токсичные отношения виолончелистки Сильвии Ильвес: у меня были слезы на глазах, когда Марсель кричал(2)
ФОТО: | Karli Saul
Сильвия Ильвес, которая в июне рассталась со своим возлюбленным Марселем Йоханнесом Китсом, только сейчас рассказала, как на самом деле развивались их отношения. За фасадом красивого романа между парой развернулся поистине токсичный хаос.
Виолончелистка Сильвия Ильвес в интервью Õhtuleht рассказала о подоплеке их с Китсом отношений. „Давайте будем честными, Марсель не мог позволить себе наслаждаться нормальной жизнью“, - сказала Ильвес в интервью. Женщину также преследовали слова матери Марселя Йоханнеса Катрин Китс, сказанные во время выяснения отношений. „У меня был подсознательный страх, и я вспомнила слова матери Марселя: „Он разрушает твою карьеру“.“