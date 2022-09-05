„Вы будете прокляты своей страной“: Пугачева напомнила Михалкову слова его героини(15)
Сообщив, что приехала „наводить порядок“, Алла Пугачёва стала чуть ли не главным ньюсмейкером, высказываясь на главные темы. За неделю она наговорила больше, чем за полгода отсутствия. 4 сентября досталось Никите Михалкову.
Пугачёва опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова „Раба любви“, в которой героиня Елены Соловей говорит: „Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты“.
„Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?“ — недоумевает Пугачёва.
Михалков неоднократно критиковал Пугачеву, которая уехала из России вскоре после российского вторжения в Украину. А на возвращение отреагировал таким вопросом: „Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?“