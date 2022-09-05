„Вы будете прокляты своей страной“: Пугачева напомнила Михалкову слова его героини

Пугачёва опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова „Раба любви“, в которой героиня Елены Соловей говорит: „Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты“.

Михалков неоднократно критиковал Пугачеву, которая уехала из России вскоре после российского вторжения в Украину. А на возвращение отреагировал таким вопросом: „Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?“