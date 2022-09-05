Шоубиз
05.09.2022, 12:38

„Вы будете прокляты своей страной“: Пугачева напомнила Михалкову слова его героини

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Михалков
Михалков
ФОТО: Youtube

Сообщив, что приехала „наводить порядок“, Алла Пугачёва стала чуть ли не главным ньюсмейкером, высказываясь на главные темы. За неделю она наговорила больше, чем за полгода отсутствия. 4 сентября досталось Никите Михалкову.

Пугачёва опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова „Раба любви“, в которой героиня Елены Соловей говорит: „Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты“.

„Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?“ — недоумевает Пугачёва.

Михалков неоднократно критиковал Пугачеву, которая уехала из России вскоре после российского вторжения в Украину. А на возвращение отреагировал таким вопросом: „Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?“

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