05.09.2022, 14:58
Страшно? Из эфира КВН вырезали „привет“ Соловьеву(1)
Во время конкурса „Импровизация“, для участия в котором приглашали членов жюри, на сцену поднялся член команды „Уральские пельмени“ Андрей Рожков.
В роли бабушки комик сидел на скамейке и приговаривал: „Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?“. На этот вопрос ответил член команды „Сборной Снежногорска“ в костюме среднего пальца.
„Мы хотели Соловьёву от всех екатеринбуржцев привет передать“, — заявил юморист.
Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что „после такого успеха никто больше пытаться не будет“. Однако в эфирной версии программы сцену урезали до двух шуток, при этом ни в одной из них не упоминалось о Соловьёве.