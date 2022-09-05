Страшно? Из эфира КВН вырезали „привет“ Соловьеву

В роли бабушки комик сидел на скамейке и приговаривал: „Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?“. На этот вопрос ответил член команды „Сборной Снежногорска“ в костюме среднего пальца.

Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что „после такого успеха никто больше пытаться не будет“. Однако в эфирной версии программы сцену урезали до двух шуток, при этом ни в одной из них не упоминалось о Соловьёве.