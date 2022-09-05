Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Шон Пенн и Бен Стиллер поддержали Украину после того, как на ее территорию вторглась Россия. Пенн, помимо этого, начал снимать документальный фильм о вторжении и призывал организовать выступление украинского президента Владимира Зеленского на церемонии вручения „Оскара“ (этого так и не произошло).