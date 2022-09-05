Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию(1)
Министерство иностранных дел России включило еще 25 американских граждан в список тех, кому запрещен въезд в страну. Он опубликован на сайте ведомства. В списке фигурируют актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
Шон Пенн и Бен Стиллер поддержали Украину после того, как на ее территорию вторглась Россия. Пенн, помимо этого, начал снимать документальный фильм о вторжении и призывал организовать выступление украинского президента Владимира Зеленского на церемонии вручения „Оскара“ (этого так и не произошло).
В конце августа Зеленский присвоил Пенну и Стиллеру государственные награды Украины. Помимо них, были награждены американские актеры Лив Шрайбер и Джессика Честейн (они также посещали Украину после начала войны), а также креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия и участники группы Imagine Dragons (они стали амбассадорами украинской государственной платформы по сбору пожертвований United24).