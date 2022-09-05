05.09.2022, 17:36
Уже в четверг — выступление группы „Океан Ельзи“ в Таллинне(9)
ФОТО: Youtube
Более пяти лет украинская группа „Океан Ельзи“ планировала гастрольный тур по Прибалтике, и только сейчас планы осуществились. Только что триумфально с аншлагом прошел концерт в Риге, теперь — очередь нашей столицы. В Таллинне группа выступит в Saku Suurhall.
„Обiйми“, „Не твоя вiйна“, „Без тебе“, „Без бою“ и многие другие хиты можно услышать в живом исполнении и спеть всем залом.
Песни Святослава Вакарчука, особая украинская мелодика и мощный концертный драйв при исключительно живом выступления являются визитной карточкой группы
Вы точно должны это увидеть!
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