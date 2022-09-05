Уже в четверг — выступление группы „Океан Ельзи“ в Таллинне

Более пяти лет украинская группа „Океан Ельзи“ планировала гастрольный тур по Прибалтике, и только сейчас планы осуществились. Только что триумфально с аншлагом прошел концерт в Риге, теперь — очередь нашей столицы. В Таллинне группа выступит в Saku Suurhall.