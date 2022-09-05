Культура
05.09.2022, 17:36

Уже в четверг — выступление группы „Океан Ельзи“ в Таллинне

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С. Вакарчук
С. Вакарчук
ФОТО: Youtube

Более пяти лет украинская группа „Океан Ельзи“ планировала гастрольный тур по Прибалтике, и только сейчас планы осуществились. Только что триумфально с аншлагом прошел концерт в Риге, теперь — очередь нашей столицы. В Таллинне группа выступит в Saku Suurhall.

„Обiйми“, „Не твоя вiйна“, „Без тебе“, „Без бою“ и многие другие хиты можно услышать в живом исполнении и спеть всем залом.

Песни Святослава Вакарчука, особая украинская мелодика и мощный концертный драйв при исключительно живом выступления являются визитной карточкой группы

Вы точно должны это увидеть!

Последние билеты еще есть в продаже в кассах Piletilevi!
Внимание! В ФАН-ЗОНУ осталось менее 200 билетов!

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