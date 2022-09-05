Живущий 15 лет в Эстонии рэпер St1m: у меня никогда не возникало желания учить эстонский язык(17)
В видеоподкасте „Вам слово“ участвуют популярные эстонские блогеры, интересные личности и профессионалы своего дела. Они не боятся высказывать свое мнение и несут за него ответственность. На этот раз гостем редактора Алины Захаровой стал музыкант St1m (Никита Легостев), с которым ведущая пообщалась о его жизни в Эстонии, отношении к эстонскому языку и мечте сыграть в кино.
В первую очередь, редактор RusDelfi Алина Захарова поинтересовалась у музыканта, как прошло его лето. „Отличное оказалось лето, я загорел. Многие спрашивают, где - на Штромке, на балконе“.
Взгляды на жизнь и поведение артиста отличаются от профессии артиста как таковой - про себя Никита говорит, что он очень скромный человек, который тяжело переносит огромные скопления людей, и в целом медийность его очень выматывает. Он давно понял, что ему комфортнее писать песни не ради поиска какого-то хита, а просто так, к тому же, он их пишет уже больше 20 лет. Ездить по городам и селам музыканта не очень вдохновляет.
Помимо написания песен в качестве саундтреков к сериалам „Полицейский с Рублевки, „Карпов“, Никите хотелось бы самому сыграть какую-нибудь роль в фильме, перевоплотиться в негативного и злого персонажа. Это его мечта.
Свой день Никита обычно начинает так: просыпается, пьет кофе, идет в зал. „Я много хожу. Поймал себя на мысли, что сочинять песни мне удобнее на ходу, вставляю наушники и что-то накидываю“. В день певец проходит 30 тысяч шагов.
Относительно событий 24 февраля Никита рассказал, что его жизнь поменялась. В прошлых интервью артист говорил, что его доход во многом зависит от музыкальных ресурсов. „Тут речь больше не о доходах, а о том, что тяжелее теперь туда(В Россию - прим.ред.) поехать, да и не очень понятно, как вообще туда можно ехать и давать концерт. Даже с точки зрения моральной составляющей“.
Музыкант полтора года жил в Киеве, у него осталось там очень много друзей. Он никогда не былаполитичным музыкантом, всегда высказывал свою позицию в песнях, недавно у него даже вышел трек на эту тему, который не пропустили музыкальные площадки.
„Не то, что бы у меня есть дар убеждения, но я умею донести свою мысль так, чтобы не обидеть никого, но при этом и высказаться самому“, - ответил Никита на вопрос о том, пришлось ли ему перестать общаться с кем-то из друзей из-за войны.
Легостев везде себя чувствую своим, хоть и посетил более 60 стран, тем не менее, его там воспринимают за своего. „Как сделать так, чтобы тоже был доход и можно было посетить столько стран“, - спрашивает Захарова. „Я не знаю, я пишу искренние песни, люди их любят и слушают, как-то так получается“.
Будучи отцом подрастающего сына Никита считает, что неправильно запрещать что-то делать. „Мы с женой воспитываем его в таком ключе, что у него нет желания слушать Моргенштерна. Это его собственное желание, он, скорее, любит Тупака и Бигги (B.I.G. Notorious)“.
Почему музыкант выбрал именно Таллинн для проживания? Этого не было в его планах, в то время Никита жил в Германии. Как-то с другом они прилетели на выходные в Ригу, записали совместные треки с друзьями, и решили доехать до Таллинна. А уже в этом городе он познакомился со своей будущей женой.
Несмотря на то, что музыкант живет в Эстонии уже 15 лет, учить эстонский он так и не начал.“За все время, что я тут живу, у меня никогда не возникало сложности в плане общения. Я говорю на английском, немецком, русском, если кто-то не понимает последний, всегда можно переключиться на другой“.
О себе он признается, что если не загорается делом, то ему сложно себя заставить его выполнить. „В пандемию мне захотелось получить права на управление яхтой, и я как-то быстро это осуществил. А вот с эстонским вообще другая история“.
А как же эстонский рэп? Те песни, которые где-то слышит Никита, кажутся ему очень веселыми и задорными. „То, что я слышу, всегда какое-то жизнерадостное. И вот это интересно“.
Из ближайших творческих планов у Стима планируется выход трех альбомов, клипы к ним. „У меня есть еще один проект - Billy Milligan, я не выпускал ничего от его имени уже 4 года, а сейчас написал релиз. Спортивные планы тоже есть. А в целом хочется творить, писать и путешествовать. Я свою детскую мечту - быть артистом - не продал и не предал, и рад, что продолжаю получать от нее удовольствие“, - признался St1m.