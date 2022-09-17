Забытый мастер. Эстонские корни российской культурной ценности

Роялино — это модель небольшого рояля, придуманная мастером Александром Мейбомом в XIX веке. Говорят, сначала он хотел назвать его „роялет“, но прижилось более звучное имя.

Инструменты Мейбома ценились за компактность и отлично помещались в гостиных. При этом звучание кабинетных роялей было не хуже, чем у традиционных. Многие из них и сейчас можно увидеть в частных коллекциях в Эстонии и музеях за рубежом (например, в музее Хелфинк в Нидерландах). О роялино помнят и в России — изделия фирмы Мейбома отнесены к „культурным ценностям“. Правительство РФ в 2020 году решило, что уникальный инструмент, имеет „особое культурное значение“.

По праву гордиться этим инструментом может и Эстония. Редакция Delfi подняла архивные материалы и выяснила, что Александр Мейбом — ревельский житель, тесно связанный с историей нашей страны. Вот что о нем известно.

Александр Магнус Мейбом родился 16 марта 1811 года в приходе Санкт-Катаринен (сейчас - поселок Кадрина) в семье служащего местной лютеранской церкви.

Надо сказать, что Санкт-Катаринен в тот момент оказался местом, где сосредоточилась эстонская культура. Пастором Санкт-Катаринен был ученый, собиратель фольклора Арнольд Кнюпфер. И там же, в 1803 году в крестьянской семье родился будущий классик эстонской поэзии Фридрих Крейцвальд. Вероятно, отец нашего героя принимал участие в крещении Крейцвальда.

Когда Александру Мейбому было всего 14 лет, умер его отец, и пастор Кнюпфер помог ему с братом перебраться в Ревель. Юноши стали обучаться ремеслу в Верхнем городе. Александра отдали в обучение столяру. Несмотря на сложную жизнь без родителей, подросший Александр сумел уехать в столицу империи и стал столярным подмастерьем где-то на Васильевском острове. Но связи с домом не терял. Он оставался гражданином Ревеля (по ревизским сказкам он числился цеховым Верхнего города в восьмой (1834 г.), девятой (1850 г.) и десятой (1857 г.) ревизиях).