Забытый мастер. Эстонские корни российской культурной ценности
Мало кто знает, что такое роялино. Еще меньше тех, кто слышал, что этот музыкальный инструмент — культурная ценность России. И совсем никто не догадывается, что у ценности этой эстонский автор — забытый мастер Александр Мейбом.
Роялино — это модель небольшого рояля, придуманная мастером Александром Мейбомом в XIX веке. Говорят, сначала он хотел назвать его „роялет“, но прижилось более звучное имя.
Инструменты Мейбома ценились за компактность и отлично помещались в гостиных. При этом звучание кабинетных роялей было не хуже, чем у традиционных. Многие из них и сейчас можно увидеть в частных коллекциях в Эстонии и музеях за рубежом (например, в музее Хелфинк в Нидерландах). О роялино помнят и в России — изделия фирмы Мейбома отнесены к „культурным ценностям“. Правительство РФ в 2020 году решило, что уникальный инструмент, имеет „особое культурное значение“.
По праву гордиться этим инструментом может и Эстония. Редакция Delfi подняла архивные материалы и выяснила, что Александр Мейбом — ревельский житель, тесно связанный с историей нашей страны. Вот что о нем известно.
Александр Магнус Мейбом родился 16 марта 1811 года в приходе Санкт-Катаринен (сейчас - поселок Кадрина) в семье служащего местной лютеранской церкви.
Надо сказать, что Санкт-Катаринен в тот момент оказался местом, где сосредоточилась эстонская культура. Пастором Санкт-Катаринен был ученый, собиратель фольклора Арнольд Кнюпфер. И там же, в 1803 году в крестьянской семье родился будущий классик эстонской поэзии Фридрих Крейцвальд. Вероятно, отец нашего героя принимал участие в крещении Крейцвальда.
Когда Александру Мейбому было всего 14 лет, умер его отец, и пастор Кнюпфер помог ему с братом перебраться в Ревель. Юноши стали обучаться ремеслу в Верхнем городе. Александра отдали в обучение столяру. Несмотря на сложную жизнь без родителей, подросший Александр сумел уехать в столицу империи и стал столярным подмастерьем где-то на Васильевском острове. Но связи с домом не терял. Он оставался гражданином Ревеля (по ревизским сказкам он числился цеховым Верхнего города в восьмой (1834 г.), девятой (1850 г.) и десятой (1857 г.) ревизиях).
В 1839 году Александр Мейбом женился на девушке из Ревеля, Каролине Элизабете Фольмер. Вскоре семья перебралась в Москву, где Александр открыл уже собственную фортепианную мастерскую на Никитской улице. В ней работали 11 человек.
Патент (тогда это называлось „привилегия“) на свой кабинетный треугольный рояль он получил 16 июня 1845 года от императора Николая I. Всего мастерская успела произвести порядка 1500 роялинов. Успех фирмы позволил Мейбому стать купцом третьей гильдии.
Вероятно, уже с начала 1850-х гг. Александр Мейбом стал задумываться о возвращении на родину. В 1853 году Мейбом покупает в Ревеле земельный участок с домом, потом докупает еще. Окончательно семья переехала в Ревель в 1858 г. Трое сыновей Мейбома учились в губернской гимназии.
Теперь Мейбомы жили в Нижнем городе, в доме по улице Каупмехе (на месте нынешних домов 15 и 17). Александр числился в гильдии Святого Канута, объединявшей ремесленных мастеров. Семья посещала богослужения в церкви Святого Олафа.
Мы даже знаем, что в доме Мейбомов жила маленькая черная собачка по кличке Фиделька. В марте 1861 года Фиделька сбежала и заботливые хозяева искали ее через „Ревельскую газету“.
В Ревеле Мейбом продолжил работать как изготовитель музыкальных инструментов, но уже не стал устраивать большую мастерскую.
Он также принимал активное участие в общественной жизни и стал одним из учредителей первой страховой компании — Таллинского общества взаимной защиты от пожаров (Tallinna Alevite Vastastikune Tulekinnituse Selts). Мейбом упоминается и как ассесор городской квартирной комиссии (Die Quartier-Commission, Die Quartier-Verwaltung), занимавшейся вопросами размещения в городе военных частей.
Умер мастер в 1885 году, но мы не смогли найти его надгробия. Вероятно, он и его жена (Каролина Элизабета пережила супруга на 8 лет.) были похоронены на немецком лютеранском кладбище в Копли, уничтоженном советскими властями в 1950-е гг.