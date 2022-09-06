Актеры Театра им. Ермоловой готовят новый иск против Олега Меньшикова

Ранее 13 актеров обратились с иском после того, как худрук сократил их „в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции“. Суд постановил восстановить артистов и выплатить им компенсацию. Как заявляют работники театра, после восстановления произошел новый конфликт с руководством.

„Теперь нам не платят зарплату. И мы снова вынуждены обращаться в суд“, — рассказала актриса Елена Бурханова-Калинина.

Помимо исков от актеров, в суде определили, что в Театре имени Ермоловой нарушен закон об охране объектов культурного наследия. Как постановил Тверской суд, в здании, где размещается учреждение, была проведена незаконная перепланировка, а также нарушена целостность облицовки фасада.