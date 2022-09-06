Шоубиз
06.09.2022, 11:47

Актеры Театра им. Ермоловой готовят новый иск против Олега Меньшикова

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О. Меньшикова
О. Меньшикова
ФОТО: Youtube

Артисты Театра имени Марии Ермоловой намерены вновь подать в суд на художественного руководителя учреждения Олега Меньшикова. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее 13 актеров обратились с иском после того, как худрук сократил их „в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции“. Суд постановил восстановить артистов и выплатить им компенсацию. Как заявляют работники театра, после восстановления произошел новый конфликт с руководством.

„Теперь нам не платят зарплату. И мы снова вынуждены обращаться в суд“, — рассказала актриса Елена Бурханова-Калинина.

Помимо исков от актеров, в суде определили, что в Театре имени Ермоловой нарушен закон об охране объектов культурного наследия. Как постановил Тверской суд, в здании, где размещается учреждение, была проведена незаконная перепланировка, а также нарушена целостность облицовки фасада.

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