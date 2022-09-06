Похожи или нет? Смотрите, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в новом сезоне „Короны“

NBC News сообщает, что в следующем сезоне сериала „Корона“ в роли Кейт Миддлтон будет сниматься молодая девушка, которая никогда раньше не занималась профессиональной актерской деятельностью. Новичком стала 19-летняя Мэг Беллами. Она сыграет Кейт Миддлтон, вышедшую из успешной семьи, которая встречает принца Уильяма в Шотландском университете.

Роль принца исполняют два молодых человека: Руфус Кампа (16) и Эд МакВей (21). Младший играет Уильяма в эпизодах, изображающих период траура после смерти Дианы. Маквей играет принца в зрелом возрасте.

Для всех трех молодых людей это первая настоящая роль перед камерой. Тем не менее, ранее они участвовали в различных театральных постановках.

Смотрите фотографии, чтобы понять, похожи ли актрисы на принца Уильяма и Кейт Миддлтон в молодости!