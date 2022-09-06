„Новый вид наркотика“: российский депутат объявила войну сериалам

„Кольца власти“ и „Дом Дракона“ заменили для многих и многих реальность, где любят и горюют, лечат и убивают, спасают и предают по-настоящему. „Человека-телевизора“ и даже „человека-компьютера“ все в большей степени заменяют „люди матрицы“, которые начинают в буквальном смысле ментально существовать в пространствах так называемых „игровых метавселенных“, — написала Останина.