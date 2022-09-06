Шоубиз
06.09.2022, 13:45

„Новый вид наркотика“: российский депутат объявила войну сериалам

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"Дом дракона"
"Дом дракона"
ФОТО: Youtube

Депутат и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала пост в Telegram о приквелах к „Властелину колец“ и „Игре престолов“. Она обеспокоена тем, что подобного рода сериалы становятся „новым наркотиком“ для людей.

„Кольца власти“ и „Дом Дракона“ заменили для многих и многих реальность, где любят и горюют, лечат и убивают, спасают и предают по-настоящему. „Человека-телевизора“ и даже „человека-компьютера“ все в большей степени заменяют „люди матрицы“, которые начинают в буквальном смысле ментально существовать в пространствах так называемых „игровых метавселенных“, — написала Останина.

Она заявила, что подобное явление — это „качественно новый и очень опасный вид наркотика“. Депутат планирует всерьез заняться решением этого вопроса в Госдуме.

Депутат Останина шесть лет работала преподавателем истории, а затем перешла на партийную работу: заведущий кабинетом политпросвещения, лектор горкома КПСС, депутат разных уровней.

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