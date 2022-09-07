Шоубиз
07.09.2022, 10:15

„Ленинграду“ не дают выступать в Петербурге

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С. Шнуров
С. Шнуров
ФОТО: Youtube

Рок-музыкант Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге. Во время новой пресс-конференции он намекнул на то, что запрет связан с тем, что в своих песнях он высмеивал проводимые в городе реформы.

Шнуров назвал отмены концертов звезд „несильной позицией“. „Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить“, — заявил он.

Пресс-секретарь Шнурова добавил, что „если Шнуров так сказал, значит, это так и есть“, пообещав дать подробный комментарий позднее.

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