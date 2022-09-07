07.09.2022, 10:15
„Ленинграду“ не дают выступать в Петербурге(1)
ФОТО: Youtube
Рок-музыкант Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге. Во время новой пресс-конференции он намекнул на то, что запрет связан с тем, что в своих песнях он высмеивал проводимые в городе реформы.
Шнуров назвал отмены концертов звезд „несильной позицией“. „Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить“, — заявил он.
Пресс-секретарь Шнурова добавил, что „если Шнуров так сказал, значит, это так и есть“, пообещав дать подробный комментарий позднее.