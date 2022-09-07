Пугачеву опять анонимно оскорбили световой надписью на телецентре

Адвокат Георгий Сарбаев заявил, что надпись оставили грамотные люди, которые понимали, что им за это ничего не будет, сообщает New Inform. По мнению адвоката, кто-то пытается „хайпануть“ на жизненных обстоятельствах Аллы Пугачевой. При этом всем всё понятно, но наказать „героев“ не получится, даже если их „вычислят“: ни в одной надписи не фигурирует фамилия певицы, а значит речь может идти об абсолютно любой Алле.