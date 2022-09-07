Пугачеву опять анонимно оскорбили световой надписью на телецентре(11)
В мае на телецентре „Останкино“ появилась световая надпись: „Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут (достала)“. „Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!“ — ответила на это Примадонна. Но поскольку иного наказания не последовало, смельчаки решили повторить свой подвиг.
„Алла, где мужа (потеряла)?“ — вопрошала новая надпись (в скобках — слово, которым мы заменили оригинальное непечатное).
Адвокат Георгий Сарбаев заявил, что надпись оставили грамотные люди, которые понимали, что им за это ничего не будет, сообщает New Inform. По мнению адвоката, кто-то пытается „хайпануть“ на жизненных обстоятельствах Аллы Пугачевой. При этом всем всё понятно, но наказать „героев“ не получится, даже если их „вычислят“: ни в одной надписи не фигурирует фамилия певицы, а значит речь может идти об абсолютно любой Алле.
Сами представители „Останкино“ новость скромно не комментируют.