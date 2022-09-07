В Культурном центре Линдакиви пройдет концерт ко Дню бабушек и дедушек

„Я рада, что несколько лет назад государство признало День бабушек и дедушек государственным праздником. Бабушки и дедушки – это те, кто передает нам ценности и традиции. Признание важности бабушек и дедушек на государственном уровне очень важна“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На концерте выступят кружки по интересам „Линдакиви“, такие как вокально-эстрадная студия „Кнопочки“, танцевальная студия „Mission4“, клуб „Тип-Топ“, Творческий центр „Аплаус“, „TUTTI STUDIO“ и студия обучения игры на гитаре „Sound Music“.

Управа района Ласнамяэ проводит концерт в сотрудничестве с Культурным центром Линдакиви и социальным центром Ласнамяэ.

И весной, и осенью стало доброй традицией устраивать концерты совместно с кружками по интересам, действующими в Культурном центре Линдакиви. Весной как мероприятие, посвященное Дню матери, а осенью как празднование Дня бабушек и дедушек.